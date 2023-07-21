Олег Мельниченко удостоен ордена Почета Общество

Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко удостоен государственной награды Российской Федерации — ордена Почета.

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Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 20 июля.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области наградить орденом Почета Мельниченко Олега Владимировича, губернатора Пензенской области», — говорится в тексте документа, который опубликован на сайте Кремля.

Орден Почета — государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом президента РФ от 2 марта 1994 года.

Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, которая позволила существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.