17:40:39 Пятница, 21 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко удостоен ордена Почета

11:05 | 21.07.2023 | Общество

Печать

Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко удостоен государственной награды Российской Федерации — ордена Почета.

Олег Мельниченко удостоен ордена Почета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 20 июля.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области наградить орденом Почета Мельниченко Олега Владимировича, губернатора Пензенской области», — говорится в тексте документа, который опубликован на сайте Кремля.

Орден Почета — государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом президента РФ от 2 марта 1994 года.

Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, которая позволила существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при продаже гаража До двух лет лишения свободы может получить житель села Колышлейка, угрожавший соседу убийством
Жительница Пензы лишилась более 137 тыс. рублей в надежде на дополнительный заработок В Никольске девушка госпитализирована после наезда автомобиля
В Колышлейском районе в ДТП с участием легковушки и мотоблока пострадал мужчина В Пензе водитель автомобиля «Toyota Corolla» сбил ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама