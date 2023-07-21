Олег Мельниченко прокомментировал новую меру региональной поддержки участников СВО и их семей Общество

Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал новую меру региональной поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Фото: Pnzreg.ru

Речь идет о законе «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области», изменения в который были внесены в ходе 10-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 21 июля.

Закон устанавливает случаи, условия и порядок предоставления земельных участков однократно в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства. Льгота относится к военнослужащим, удостоенным звания Героя России, награжденным орденами РФ, а также к родственникам этих бойцов. Данный вид государственной помощи распространяется и на членов семей погибших.

Олег Мельниченко подчеркнул, что изменения внесены во исполнение распоряжения президента России Владимира Путина.

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«Закон будет распространяться на военнослужащих, сотрудников Росгвардии, других силовых структур», — сказал губернатор на сессии регионального парламента.

«У нас на сегодня порядка 60 семей, которые подпадают под действие этого закона. Он позволит им бесплатно единожды получить земельный участок, который находится в муниципальной или государственной собственности. На этом участке они впоследствии смогут построить себе индивидуальный дом», — добавил он.

«Мы упрощаем все процедуры и создаем условия для того, чтобы семьи тех людей, которые отдали жизнь за нашу страну, герои – участники СВО имели возможность получить меру поддержки. Это к тем 26 льготам, которые приняты ранее, еще в прошлом году», — отметил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что на федеральном уровне формируется единый стандарт льгот для участников СВО. В Пензенской области все меры этого стандарта уже действуют.

Фото: Pnzreg.ru

Кроме того, губернатор прокомментировал закон о бесплатной юридической помощи.

«Считаю, что это тоже очень важная норма, особенно с учетом того, что активно начал работать фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», — сказал глава региона.

«Норма позволит нам оказывать бесплатную юридическую помощь участникам СВО, членам их семей. Поверьте, это очень востребовано, особенно с точки зрения оформления различных льгот, статуса «Участник боевых действий». Очень много различных юридических вопросов, где мы сможем, учитывая поправки в наше региональное законодательство, предоставлять юридическую помощь бесплатно», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.