17:41:37 Пятница, 21 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко прокомментировал новую меру региональной поддержки участников СВО и их семей

16:39 | 21.07.2023 | Общество

Печать

Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал новую меру региональной поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Олег Мельниченко прокомментировал новую меру региональной поддержки участников СВО и их семей

Фото: Pnzreg.ru

Речь идет о законе «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области», изменения в который были внесены в ходе 10-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 21 июля.

Закон устанавливает случаи, условия и порядок предоставления земельных участков однократно в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства. Льгота относится к военнослужащим, удостоенным звания Героя России, награжденным орденами РФ, а также к родственникам этих бойцов. Данный вид государственной помощи распространяется и на членов семей погибших.

Олег Мельниченко подчеркнул, что изменения внесены во исполнение распоряжения президента России Владимира Путина.

Читайте также

Пензенские депутаты внесли изменения в законы, регулирующие предоставление льгот и мер соцподдержки участникам СВО и членам их семей

«Закон будет распространяться на военнослужащих, сотрудников Росгвардии, других силовых структур», — сказал губернатор на сессии регионального парламента.

«У нас на сегодня порядка 60 семей, которые подпадают под действие этого закона. Он позволит им бесплатно единожды получить земельный участок, который находится в муниципальной или государственной собственности. На этом участке они впоследствии смогут построить себе индивидуальный дом», — добавил он.

«Мы упрощаем все процедуры и создаем условия для того, чтобы семьи тех людей, которые отдали жизнь за нашу страну, герои – участники СВО имели возможность получить меру поддержки. Это к тем 26 льготам, которые приняты ранее, еще в прошлом году», — отметил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что на федеральном уровне формируется единый стандарт льгот для участников СВО. В Пензенской области все меры этого стандарта уже действуют.

Фото: Pnzreg.ru

Кроме того, губернатор прокомментировал закон о бесплатной юридической помощи.

«Считаю, что это тоже очень важная норма, особенно с учетом того, что активно начал работать фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», — сказал глава региона.

«Норма позволит нам оказывать бесплатную юридическую помощь участникам СВО, членам их семей. Поверьте, это очень востребовано, особенно с точки зрения оформления различных льгот, статуса «Участник боевых действий». Очень много различных юридических вопросов, где мы сможем, учитывая поправки в наше региональное законодательство, предоставлять юридическую помощь бесплатно», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.

Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при продаже гаража До двух лет лишения свободы может получить житель села Колышлейка, угрожавший соседу убийством
Жительница Пензы лишилась более 137 тыс. рублей в надежде на дополнительный заработок В Никольске девушка госпитализирована после наезда автомобиля
В Колышлейском районе в ДТП с участием легковушки и мотоблока пострадал мужчина В Пензе водитель автомобиля «Toyota Corolla» сбил ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама