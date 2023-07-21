Шпигеля госпитализировали с заседания суда по делу экс-губернатора Белозерцева Общество

Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Основателя группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, экстренно госпитализировали во время заседания суда. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина в пятницу, 21 июля.

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«Сегодня во время выездного судебного заседания у Бориса Шпигеля поднялось давление до 200, и он упал. Ему пытались оказать помощь на месте врачи при изоляторе, однако было принято решение об экстренной госпитализации», — сказала она.

Заседания суда проходят на территории столичного СИЗО «Матросская тишина». Это связано с состоянием здоровья Бориса Шпигеля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.

Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей.