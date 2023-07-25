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Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

09:12 | 25.07.2023 | Общество

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Пенза, 25 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В числе приоритетных направлений вашей деятельности — борьба с преступностью и коррупцией, защита интересов государства, законных прав граждан. И с такими масштабными задачами вы достойно справляетесь. Надежная основа достигнутых успехов — ваш высокий профессионализм, добросовестный труд, принципиальность, честное исполнение служебного долга, верность избранному делу», — отметил глава региона.

Особые слова благодарности он адресовал ветеранам следственных органов.

«Ваш бесценный опыт помогает в работе молодой смене, которая бережно сохраняет и приумножает лучшие традиции славных предшественников», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал сотрудникам органов следствия крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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