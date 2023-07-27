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Олег Мельниченко посетил Зарю

17:36 | 27.07.2023 | Общество

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Пенза, 27 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил микрорайон Заря города Пензы.

Олег Мельниченко посетил Зарю

Фото: Pnzreg.ru

«В какой-то период наш достаточно молодой микрорайон Заря находился в небольшом запустении. В 2021 году мы сформировали проект по его развитию. Сегодня я посетил Зарю, чтобы проверить, как выполняются наши планы», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 27 июля.

Он подчеркнул, что раньше срока началось строительство школы на 1,1 тыс. мест.

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«Благодаря ударным темпам работ, сможем открыть ее уже 1 сентября 2024 года. Сейчас здесь на 90% подготовлено свайное поле, подводят коммуникации. Школа будет максимально современная, предусматриваем 300 млн. рублей на покупку оборудования. Уже сейчас с родителями будущих учеников важно продумать профильные направления, к примеру, IT, технические, естественно-научные. Потенциал для развития детей огромный», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко сообщил, что в ходе визита также осмотрел строящиеся в Заре многоквартирные дома.

«В этом году будут сданы пять строений, в следующем — три. Поручил изменить цветовую гамму домов, считаю, что они должны быть ярче и привлекательнее. Большое внимание нужно уделить качеству, чтобы у новоселов не возникало вопросов. Рядом строим спортивную площадку. В ней продумали места для занятий волейболом, баскетболом, футболом, планируется установка уличных тренажеров. С ребятами будут заниматься тренеры», — написал руководитель субъекта федерации.

Фото: Pnzreg.ru

По его словам, в перспективе — строительство детского сада и дороги, которая закольцует микрорайон и свяжет школу, детсад и жилые дома.

«Учтем ее строительство при формировании дорожного фонда следующего года», — пообещал Олег Мельниченко.

«Поручил решить вопрос доступности общественного транспорта, пока в этом вопросе есть отставания. Важно сделать так, чтобы у жителей Зари было все необходимое для комфортной жизни, и шаг за шагом мы к этому придем», — добавил глава региона.

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