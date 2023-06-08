Вячеслав Тимченко и Олег Мельниченко посетили строящиеся объекты транспортной инфраструктуры в Пензе и «Спутнике» Общество

Пенза, 8 июня 2023. PenzaNews. Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетили строящиеся объекты транспортной инфраструктуры на территории Пензы и микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном в четверг, 8 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Первым объектом, который они осмотрели, стала автомобильная дорога, ведущая от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, третий этап реконструкции которой планируется завершить на 3 года раньше намеченного срока — в 2023-м.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что данная автодорога соединит Терновку и «Спутник» с другими микрорайонами Пензы, а также позволит обеспечить удобный маршрут от аэропорта до выезда на трассу.

Вячеслав Тимченко положительно оценил увиденное.

«В советский период строительства не учитывали возрастающего потока грузового и железнодорожного транспорта. Проблемы многих городов состоят в том, что железнодорожные ветки проходят через город, разрезают его там, где нет мостовых переходов», — отметил он.

Следующим пунктом визита стал строящийся транспортно-пересадочный узел в микрорайоне Терновка, благодаря которому в том числе планируется улучшить транспортную доступность «Спутника».

«Мы здесь поставим линии электропередач и тяговые подстанции, запустим троллейбусы. Идем по графику. В конечном итоге будет капитальное обновление троллейбусного парка, это 94 единицы», — проинформировал Олег Мельниченко.

В свою очередь Вячеслав Тимченко предложил также рассмотреть вопрос об обустройстве комфортных остановочных павильонов.

Затем председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности и губернатор Пензенской области ознакомились с ходом работ по строительству автомобильных дорог на улицах Олимпийской и Светлой, которое ведется в рамках программы «Стимул» федерального проекта «Жилье», сообщает пресс-служба облправительства.