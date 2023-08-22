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Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем государственного флага

09:10 | 22.08.2023 | Общество

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Пенза, 22 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем государственного флага Российской Федерации.

Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем государственного флага. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стяг великой Родины — олицетворение национального величия и могущества, славы россиян, символ великих ратных подвигов и доблестных трудовых свершений, научных открытий, культурных и спортивных достижений», — отметил глава региона.

«Все мы, патриоты России, чтим славную многовековую историю Отчизны, гордимся ее прекрасными духовными и нравственными традициями. Убежден, что благодаря нашему патриотизму, общей ответственности и целеустремленности мы сумеем добиться дальнейших успехов в укреплении социально-экономического потенциала Отечества, повысить благосостояние граждан!» — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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