Олег Мельниченко посетил Кузнецкий, Сосновоборский и Никольский районы Общество

Пенза, 24 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Кузнецкий, Сосновоборский и Никольский районы в минувшую среду, 23 августа.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездок глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«В поселке Евлашево [Кузнецкого района] срывают сроки реконструкции библиотечно-досугового центра. Подобное не приемлю. Поручил увеличить число рабочих, составить график с реальными сроками и искать нового подрядчика. А того, что работает сейчас, внесем в реестр недобросовестных. На двух других объектах в поселке все идет по плану — строительство водозаборного узла практически завершено, в амбулатории осталось только подключить свет. В райцентре у школы №17 в рамках проекта «Газпром — детям» строим спортивную площадку. Пообщался с ребятами, они рассказали мне, что очень ждут ее открытия и «Кванториум», который заработает 1 сентября. Строительство поликлиники в Кузнецке идет с опережением графика. Но нужно сделать передвижку средств, чтобы сдать объект раньше плана. Этот вопрос мы решим», — написал Олег Мельниченко.

Он отметил, что дороги в Кузнецке тоже требуют внимания.

По словам губернатора, в городе много пыли, в связи с чем он поручил запланировать на следующий год покупку двух машин-пылесосов и двух спецмашин для уборки тротуаров.

«Совершенствуем в райцентре и систему теплоснабжения. Разработали решение для частичного перехода на модульные котельные. Выделили 40 млн. рублей, до конца года работы планируем завершить. Этот отопительный сезон начнем по старой схеме, а после переключимся на новую. Работы нужно проводить постепенно. Поручил министру ЖКХ и ГЗН региона [Михаилу Панюхину] держать вопрос на контроле», — сообщил Олег Мельниченко.

Глава региона добавил, что также посетил предприятие «Восток-Агро».

Фото: Pnzreg.ru

«Специалисты проводят уборку урожая. Компания достойная, сотрудники довольны условиями, руководство планирует расширяться. Обязательно окажем содействие в этом», — пообещал он.

В ходе визита в Сосновоборский район губернатор проверил, как исполняют его поручения.

«Весной распорядился выделить более 12 млн. рублей на ремонт кровли школы в Индерке. Увиденным удовлетворен. Рабочие трудятся с опережением графика. До 1 сентября здесь все будет готово. В райцентре сделали площадку ГТО, в спортивном клубе заменили окна. Поручил до конца года обновить систему отопления и провести внутреннюю отделку. В следующем отремонтируем крышу и фасад. В филиале Пензенского лесного колледжа работы по замене отопления почти завершены», — написал Олег Мельниченко.

Из Сосновоборска губернатор отправился в Никольск, который пострадал от урагана.

«В детском центре «Мечта» были сильные повреждения, строители трудятся практически круглосуточно, обещают до 30 сентября все закончить. Сейчас нужно завести все под пленку, чтобы в случае дождя здание не затопило. В школе №2 тоже ремонтируют крышу. Продумываем временные варианты обучения детей, главное — организовать подвоз ребят», — подчеркнул глава региона.

«В жилых домах Никольска продолжают ремонтировать поврежденную кровлю. Напомню, что от стихии пострадало пять домов, в одном из них, по улице Школьной, работы уже завершены», — отметил Олег Мельниченко, добавив, что еще в одном доме их должны были закончить 23 августа, в остальных — до 15 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

«Поездки по районам продолжу, они помогают мне видеть недочеты и вовремя давать соответствующие поручения для улучшения жизни людей», — резюмировал губернатор.