Мельниченко сообщил, что Пологи станут городом-побратимом Сердобска, а Токмак — Кузнецка Общество

Пенза, 27 августа 2023. PenzaNews. Пологи Запорожской области станут городом-побратимом Сердобска Пензенской области, а Токмак — Кузнецка. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Наша дружба с Пологовским и Токмакским районами только набирает обороты. В скором времени глава Кузнецка и глава Сердобского района отправятся туда, чтобы подписать документы о сотрудничестве. Теперь Пологи будут городом-побратимом Сердобска, а Токмак — Кузнецка», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 26 августа.

«Уверен, что это взаимодействие принесет плоды. Тем более что Запорожская область уже давно стала нам родной. Это наши люди, а мы своих в беде не бросаем, так будет и впредь», — подчеркнул Олег Мельниченко.