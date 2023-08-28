Фестиваль «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций» в перспективе должен стать международным — Мельниченко Общество

Пенза, 28 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что фестиваль «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций», который в настоящее время имеет статус всероссийского, в перспективе должен стать международным.

Фото: Pnzreg.ru

«Рад, что фестиваль «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций», идея которого много лет назад родилась у костра в археологической экспедиции, собирает все больше гостей. На территории Пензенской области расположен уникальный памятник средневековой культуры, о котором должно узнать как можно больше народа. [...] Сейчас фестиваль «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций» имеет статус всероссийского, но в перспективе должен стать международным. Работа в этом направлении продолжается», — написал глава региона в своем Telegram-канале по окончании ХII историко-культурного фестиваля, который прошел под Пензой в минувшее воскресенье, 27 августа.

Он напомнил, что здесь 800 лет назад воины одной из важных крепостей Волжской Булгарии разбили отряд монгольских полководцев Субэдэя и Джэбе, возвращавшийся из степей Причерноморья, еще через полтора десятка лет войска хана Батыя взяли реванш, перебив всех защитников Золотаревского городища.

«Материальные свидетельства тех битв продолжают находить и описывать археологи, открывая новые страницы и в истории Пензенского края, и в евразийской истории в целом. [...] Пусть о защитниках крепости, ставшей на пути у монгольского войска помнят все, кому интересна история и кто готов познавать ее во всем многообразии», — подчеркнул Олег Мельниченко.