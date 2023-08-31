В Пензе 2 сентября откроют планетарий Общество

Пенза, 31 августа 2023. PenzaNews. Торжественная церемония открытия пензенского планетария состоится в предстоящую субботу, 2 сентября.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Ожидается, что участие в ней примут статс-секретарь – заместитель министра культуры России Надежда Преподобная и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Как указано в сообщении, размещенном на сайте Минкультуры региона, в день открытия состоятся четыре сеанса — в 13.00, 14.30, 16.00 и 17.30.

«Вход возможен по бесплатным билетам. Их можно получить 31 августа (после 15.00) и 1 сентября в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова: в старом корпусе (улица Белинского, 10) и новом корпусе (проспект Строителей, 168А). Предусмотрена выдача только одного билета в одни руки. Также по 10 билетов будут разыгрываться за полчаса до каждого нового сеанса на площади перед планетарием», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что с 3 сентября пензенский планетарий будет работать в тестовом режиме с проведением двух сеансов в день — в 14.00 и 16.00, посетить его можно бесплатно по предварительной записи по телефону: +7 (8412) 63-44-32.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)» были начаты в 2021 году и велись в течение двух лет.

В планетарии установлены современные интерактивные экспонаты и оборудование, в том числе оптико-механический проектор, который передает точную картину звездного неба.

Планируется, что посетителям планетария будут показывать фильмы по астрономии и развитию отечественной космонавтики.