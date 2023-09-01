Рафик Ибрагимов награжден орденом «За верность долгу» Общество

Пенза, 1 сентября 2023. PenzaNews. Руководитель строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов удостоен ордена «За верность долгу».

Фото: Pnzreg.ru

Награду ему вручил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе торжественного открытия новой школы в «Спутнике», которая рассчитана на 2 тыс. 425 мест и является самой большой в Приволжском федеральном округе.

В соответствии с законом «О наградах Пензенской области», орденом «За верность долгу» награждаются граждане за успехи и заслуги в производственно-экономической, социально-культурной, образовательно-воспитательной, общественной и благотворительной деятельности, а также за иные заслуги перед Пензенской областью, способствующие ее развитию и росту благосостояния населения, прославлению региона своими достижениями.

Рафик Ибрагимов — заслуженный строитель России, почетный гражданин Пензенской области.

Возглавляемый им холдинг «Термодом» более 20 лет строит жилые дома и социальные объекты в Пензенской области, реализует проект комплексного освоения территории «Город Спутник».