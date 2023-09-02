Олег Мельниченко поздравил жителей Заречного с 65-летием города Общество

Заречный, 2 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей Заречного с 65-летием города в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося на площади имени В.И. Ленина в субботу, 2 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня у нашего молодого города Заречного юбилей — ему исполнилось 65 лет. Он создавался во времена Советского Союза неординарными людьми. Основной задачей было обеспечение безопасности нашей великой страны и мира. Инициативные, умные люди, среди которых был Михаил Васильевич Проценко, наладили жизнь в этом городе», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что вслед за строительством градообразующего предприятия на территории ЗАТО была создана необходимая инфраструктура: возведены больницы, школы и детские сады.

«Заречный и сейчас является одним из ключевых городов атомной промышленности и приборостроения», — констатировал глава региона.

Олег Мельниченко отметил, что бережливость и любовь к своему городу передаются у зареченцев из поколения в поколение.

«Здесь всегда чисто, уютно, создается теплая семейная атмосфера. В этот город всегда приятно приезжать. А праздники проходят душевно, в чем я в очередной раз убедился сегодня. Поздравляю зареченцев с праздником! Желаю вам счастья, здоровья, удачи во всем, а город пусть преображается с каждым днем», — подчеркнул губернатор.