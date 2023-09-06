В Пензенской области госпрограммы и федеральные проекты выполняются на хорошем уровне — Хуснуллин Общество

Пенза, 6 сентября 2023. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, комментируя открытие дороги из аэропорта Пензы в объезд центра города, отметил, что в целом благодаря системной работе Пензенская область показывает хорошие результаты по реализации государственных программ и федеральных проектов.

Фото: Government.ru

«Объект, строившийся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», ввели на 3 года раньше намеченного срока! Вообще в Пензенской области государственные программы и федеральные проекты выполняются на хорошем уровне. Виден системный комплексный подход при реализации больших проектов», — написал вице-премьер РФ в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что дорога построена с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

Фото: Pnzreg.ru

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция автомобильной дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе осуществлялась в три этапа, при этом последний стал самым сложным.

Дорога имеет протяженность 6,7 км. Она включает в себя мост через реку Ардым, эстакаду и путепровод через железнодорожные пути.

Общая стоимость реконструкции составила 4,5 млрд. рублей.