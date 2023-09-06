23:37:46 Среда, 6 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области госпрограммы и федеральные проекты выполняются на хорошем уровне — Хуснуллин

17:24 | 06.09.2023 | Общество

Печать

Пенза, 6 сентября 2023. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, комментируя открытие дороги из аэропорта Пензы в объезд центра города, отметил, что в целом благодаря системной работе Пензенская область показывает хорошие результаты по реализации государственных программ и федеральных проектов.

В Пензенской области госпрограммы и федеральные проекты выполняются на хорошем уровне — Хуснуллин

Фото: Government.ru

«Объект, строившийся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», ввели на 3 года раньше намеченного срока! Вообще в Пензенской области государственные программы и федеральные проекты выполняются на хорошем уровне. Виден системный комплексный подход при реализации больших проектов», — написал вице-премьер РФ в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что дорога построена с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

Фото: Pnzreg.ru

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция автомобильной дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе осуществлялась в три этапа, при этом последний стал самым сложным.

Дорога имеет протяженность 6,7 км. Она включает в себя мост через реку Ардым, эстакаду и путепровод через железнодорожные пути.

Общая стоимость реконструкции составила 4,5 млрд. рублей.

Читайте также
До шести лет лишения свободы грозит жителю Никольска, который оплатил покупки чужой картой В Пензе 16-летний подросток обвиняется в мошенничестве в крупном размере
Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу детского велосипеда В Белинском районе мужчина пострадал при опрокидывании мопеда
В Пензенской области будет проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения В Мирном вновь начал работать фельдшерский здравпункт
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама