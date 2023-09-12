Решение суда по иску собственников земельных участков в Ахунах вступило в силу Общество

Пенза, 12 сентября 2023. PenzaNews. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение Пензенского областного суда от 15 мая 2023 года, которым было отказано в удовлетворении исковых требований семи владельцев земельных участков, пытавшихся оспорить нормативный правовой акт, которым Ахуны признаны региональным бальнеогрязевым курортом.

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«На решение Пензенского областного суда прокурор принес представление, которое вышестоящей инстанцией оставлено без удовлетворения, решение признано законным и обоснованным», — говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

В нем уточняется, что решение суда вступило в законную силу во вторник, 12 сентября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», земельный участок в поселке Ахуны города Пензы общей площадью 270 тыс. 963 кв. метра, расположенный в границах округа санаторной охраны месторождений и являющийся курортом, принадлежал на праве собственности Пензенской области, затем был приватизирован и в 2019 году продан с торгов с последующим образованием более мелких участков, которые приобрели 29 собственников.

Постановлением правительства Пензенской области №49-пП от 8 февраля 2000 года Ахуны были признаны региональным бальнеогрязевым курортом.

Семь собственников земельных участков подали в Пензенский областной суд исковое заявление, в котором просили признать недействующим пункт 1 Перечня курортов и лечебно-оздоровительных местностей регионального значения на территории Пензенской области, утвержденного постановлением облправительства №49-пП от 8 февраля 2000 года. Решением облсуда от 15 мая 2023 года в удовлетворении административного искового заявления было отказано.

Прокуратурой Железнодорожного района Пензы проведена проверка исполнения земельного законодательства при распоряжении земельными участками на территории курорта Ахуны. В результате собственники земельных участков привлечены к участию в деле в качестве ответчиков Железнодорожным районным судом Пензы по исковому заявлению прокурора района о признании права собственности отсутствующим на указанные земельные участки. Требование прокурора мотивировано тем, что спорные земельные участки не могут находиться в частной собственности, так как являются территорией курорта и должны быть переданы в собственность Пензенской области.

Рассмотрение дела Железнодорожным районным судом Пензы было приостановлено до рассмотрения административного дела Пензенским областным судом об оспаривании нормативного правового акта.