Строительство развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова в Пензе планируется начать в 2024 году Общество

Пенза, 14 сентября 2023. PenzaNews. Строительство развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова в Пензе планируется начать в 2024 году. Об этом сообщил глава города Александр Басенко в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося в режиме видеоконференции в четверг, 14 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Согласно озвученным данным, подрядчик, который уже определен, приступит к подготовительному этапу в текущем году. В период проведения работ будет действовать временная схема движения.

Как отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, реализация данного проекта в перспективе поможет в решении вопроса о реконструкции дороги в районе Бакунинского моста.

«Если мы начнем вести работы в этом направлении, нам проще будет получить федеральное финансирование для решения проблемы с пропускной способностью проезда в районе Бакунинского моста», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.