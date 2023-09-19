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В Пензе приступили к консервации светомузыкального фонтана на зиму

09:15 | 19.09.2023 | Общество

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Пенза, 19 сентября 2023. PenzaNews. Сотрудники «Пензавтодора» приступили к работам по консервации светомузыкального фонтана на улице Московской на зиму.

В Пензе приступили к консервации светомузыкального фонтана на зиму

Фото: T.me/basenkoAN

«Приступили к консервации главного городского фонтана на одноименной площади. Лето он пережил без каких-либо серьезных поломок, и теперь необходимо поработать, чтобы перезимовал фонтан также без происшествий. Прогнозы синоптиков обещают Пензе теплую неделю, и именно за это время сотрудники МБУ «Пензавтодор» промоют чашу фонтана, продуют и снимут форсунки, погружные насосы. Все эти действия необходимо совершать при плюсовой температуре. После этого каркас будет обшит деревянным коробом и закрыт укрывным материалом», — написал глава Пензы Александр Басенко в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 18 сентября.

Он отметил, что большая часть работ горожанам будет не видна, так как они проводятся в подземной части фонтанного комплекса.

«Также подготовим к консервации фонтан на улице Пионерской», — добавил глава города.

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