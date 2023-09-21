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Комиссия МАК расследует крушение легкомоторного самолета под Пензой

19:31 | 21.09.2023 | Общество

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Пенза, 21 сентября 2023. PenzaNews. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолета в Пензенской области, в результате которого погиб 57-летний пилот.

Комиссия МАК расследует крушение легкомоторного самолета под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«20 сентября 2023 года в районе населенного пункта Князь-Умет Пензенского района Пензенской области произошло авиационное происшествие. [...] Находившийся на борту пилот погиб, воздушное судно получило значительные повреждения. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении, размещенном на сайте МАК в четверг, 21 сентября.

Ранее стало известно, что по факту падения легкомоторного самолета под Пензой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

В качестве версий причин авиапроисшествия следствие рассматривает техническую неисправность, ошибку пилотирования, а также возможное ухудшение самочувствия пилота.

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