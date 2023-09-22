Подписано соглашение о взаимодействии между СУ СКР по Пензенской области и ГИТ Общество

Пенза, 22 сентября 2023. PenzaNews. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Владимир Игнатенков и глава государственной инспекции труда в регионе Евгений Трошин подписали соглашение о взаимодействии.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В соглашении определен порядок межведомственного взаимодействия в целях обеспечения соблюдения трудовых прав граждан на получение вознаграждения за труд и недопущение производственного травматизма на территории Пензенской области, регламентирован алгоритм действий при проведении проверок по фактам невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат и получения травм на производстве», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе встречи, на которой было подписано соглашение, стороны обсудили конкретные предложения по совершенствованию сотрудничества между ведомствами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе соглашения о взаимодействии были подписаны с бизнес-омбудсменом и УФАС.