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Мельниченко оценил на отлично прошедшую детскую летнюю оздоровительную кампанию

13:55 | 26.09.2023 | Общество

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Пенза, 26 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил на отлично детскую летную оздоровительную кампанию 2023 года.

Мельниченко оценил на отлично прошедшую детскую летнюю оздоровительную кампанию

Фото: Pnzreg.ru

«Что касается летней оздоровительной кампании, то ее мы в этом году прошли отлично. Благодаря тому, что в лагерях «Юность» и «Надежда» установили четыре модульных корпуса, нам удалось оздоровить большее количество детей. Подобную практику продолжаем, готовим основание под установку двух корпусов в лагере «Меридиан». Поручил также рассмотреть варианты строительства модульного ФОКа в «Юности», чтобы перевести его на круглогодичный режим работы. Тем более что все корпуса, в том числе новые, отапливаются», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале после заседания регионального правительства, одной из тем которого стали итоги летней оздоровительной кампании.

«Будем и дальше плотно заниматься детским отдыхом, приводить в порядок лагеря, чтобы как можно больше юных пензенцев смогли оздоровиться и с пользой провести время», — подчеркнул губернатор.

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