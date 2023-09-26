Мельниченко оценил на отлично прошедшую детскую летнюю оздоровительную кампанию Общество

Пенза, 26 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил на отлично детскую летную оздоровительную кампанию 2023 года.

Фото: Pnzreg.ru

«Что касается летней оздоровительной кампании, то ее мы в этом году прошли отлично. Благодаря тому, что в лагерях «Юность» и «Надежда» установили четыре модульных корпуса, нам удалось оздоровить большее количество детей. Подобную практику продолжаем, готовим основание под установку двух корпусов в лагере «Меридиан». Поручил также рассмотреть варианты строительства модульного ФОКа в «Юности», чтобы перевести его на круглогодичный режим работы. Тем более что все корпуса, в том числе новые, отапливаются», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале после заседания регионального правительства, одной из тем которого стали итоги летней оздоровительной кампании.

«Будем и дальше плотно заниматься детским отдыхом, приводить в порядок лагеря, чтобы как можно больше юных пензенцев смогли оздоровиться и с пользой провести время», — подчеркнул губернатор.