Мельниченко поручил увеличить объемы финансирования детского отдыха Общество

Пенза, 26 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил Минфину региона при подготовке проекта бюджета на 2024 год предусмотреть увеличение объемов финансирования детского отдыха.

Фото: Pnzreg.ru

«Делайте расчеты таким образом, что у нас будет две смены для молодежного отряда содействия полиции «Тигр». Хоть они и совершеннолетние, но это учащаяся молодежь, проведем для них смены минимум по 250 человек», — сказал руководитель субъекта федерации в ходе заседания регионального правительства, одной из тем которого стали итоги летней оздоровительной кампании 2023 года.

Олег Мельниченко нацелил на работу по организации отдыха ребят из подшефных районов Запорожской области, а также на продолжение программы модернизации и ремонта детских оздоровительных лагерей.

Читайте также

Благодаря шефской помощи Пензенской области в Крыму летом отдохнули 500 детей из Запорожской области

«В нашем санатории «Приморский» [пансионат на берегу Черного моря в селе Кабардинка Краснодарского края] корпуса нужно приводить в порядок, поэтапно будем этим заниматься. В лагере «Меридиан» — подготовить площадки под быстровозводимые конструкции, а в следующем году новые корпуса уже запустить. К 2024 году нарастим возможности проведения смен в этом лагере до 1,2 тыс. человек плюсом к тому, что у нас уже имелось. Это серьезное движение вперед», — отметил глава региона.

Кроме того, он поручил рассмотреть варианты строительства ФОКа в лагере «Юность», чтобы перевести его на круглогодичный режим работы.

«Корпуса отапливаемые, для полноценного отдыха там зимой ребятам нужен закрытый ФОК. Есть и коммуникации, и место, где его поставить», — пояснил Олег Мельниченко.

По информации пресс-службы облправительства, в 2023 году на отдых и оздоровление детей из бюджета Пензенской области было выделено 448,3 млн. рублей, что почти на 30% больше, чем в прошлом году.