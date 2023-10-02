Михаил Лисин возглавил попечительский совет отряда «Тигр» Общество

Пенза, 2 октября 2023. PenzaNews. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин возглавил попечительский совет отряда содействия полиции «Тигр».

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С соответствующей просьбой в ходе встречи обратился командир отряда Алексей Картушин.

Он рассказал бизнес-омбудсмену о целях и задачах объединения, основных направлениях работы и формировании попечительского совета.

Михаил Лисин принял предложение и поблагодарил Алексея Картушина за оказанное доверие, сообщается на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

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Отряд содействия полиции «Тигр» создан по инициативе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в целях содействия органам внутренних дел в вопросах охраны общественного порядка и профилактики правонарушений на территории региона.

Днем создания отряда считается 9 декабря 2022 года. В этот день губернатор в торжественной обстановке вручил командиру знамя отряда.

13 декабря «Тигр» был внесен УМВД России по Пензенской области в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности.