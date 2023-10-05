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Александр Самокутяев посетил пензенский планетарий

10:47 | 05.10.2023 | Общество

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Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. Летчик-космонавт, Герой России, депутат Госдумы РФ Александр Самокутяев посетил пензенский планетарий, который был открыт после проведенной реконструкции в начале сентября.

Александр Самокутяев посетил пензенский планетарий

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Он с интересом осмотрел новые интерактивные экспонаты, исторические приборы и фотогалерею, посвященную его полетам в космическое пространство.

В Звездном зале почетному гостю показали полнокупольную программу «Под лермонтовской звездой». В 2011 году перед отправкой в космос командир экипажа, уроженец Пензы Александр Самокутяев выбрал в качестве позывного слово «Тарханы» — название государственного лермонтовского музея-заповедника в Пензенской области.

На память о визите, который состоялся 4 октября — в день 66-летия вывода на орбиту первого в мире искусственного спутника Земли, Александр Самокутяев оставил автограф с пожеланиями, а также свои предложения по развитию планетария, сообщается на сайте министерства культуры и туризма региона.

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