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Строительство дороги на улице Героя России Сергеева в Пензе планируется начать до конца октября

11:13 | 07.10.2023 | Общество

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Пенза, 7 октября 2023. PenzaNews. Строительство автомобильной дороги на улице Героя России Сергеева в микрорайоне Заря города Пензы планируется начать до конца октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Строительство дороги на улице Героя России Сергеева в Пензе планируется начать до конца октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день подготовлена необходимая документация для строительства автомобильной дороги на улице Героя России Сергеева. Заключить договор с подрядной организацией и приступить к строительству планируется до конца октября, чтобы к началу учебного [2023-2024] года подъездная дорога была готова», — сказано в тексте.

Из него следует, что строительство данной дороги является частью мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры вблизи новой школы, которая возводится на территории микрорайона Заря.

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