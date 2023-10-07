Строительство дороги на улице Героя России Сергеева в Пензе планируется начать до конца октября Общество

Пенза, 7 октября 2023. PenzaNews. Строительство автомобильной дороги на улице Героя России Сергеева в микрорайоне Заря города Пензы планируется начать до конца октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«На сегодняшний день подготовлена необходимая документация для строительства автомобильной дороги на улице Героя России Сергеева. Заключить договор с подрядной организацией и приступить к строительству планируется до конца октября, чтобы к началу учебного [2023-2024] года подъездная дорога была готова», — сказано в тексте.

Из него следует, что строительство данной дороги является частью мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры вблизи новой школы, которая возводится на территории микрорайона Заря.