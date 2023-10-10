Олег Мельниченко распорядился продлить мораторий на повышение выкупной цены земельных участков Общество

Пенза, 10 октября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился продлить мораторий на повышение выкупной цены земельных участков до 1 января 2025 года.

Фото: Pnzreg.ru

Речь идет о землях, находящихся в собственности Пензенской области, а также об участках, государственная собственность на которые не разграничена.

«Мораторий даст инвесторам импульс для дальнейшего развития бизнеса. Он стимулирует предпринимателей выкупать землю под своей коммерческой недвижимостью — торговыми центрами, магазинами, станциями техобслуживания», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце прошлого года также по инициативе губернатора Олега Мельниченко действие моратория было продлено на 2023 год.