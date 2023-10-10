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Олег Мельниченко распорядился продлить мораторий на повышение выкупной цены земельных участков

18:22 | 10.10.2023 | Общество

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Пенза, 10 октября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился продлить мораторий на повышение выкупной цены земельных участков до 1 января 2025 года.

Олег Мельниченко распорядился продлить мораторий на повышение выкупной цены земельных участков

Фото: Pnzreg.ru

Речь идет о землях, находящихся в собственности Пензенской области, а также об участках, государственная собственность на которые не разграничена.

«Мораторий даст инвесторам импульс для дальнейшего развития бизнеса. Он стимулирует предпринимателей выкупать землю под своей коммерческой недвижимостью — торговыми центрами, магазинами, станциями техобслуживания», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце прошлого года также по инициативе губернатора Олега Мельниченко действие моратория было продлено на 2023 год.

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