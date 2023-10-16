В Пензе открыт новый корпус краеведческого музея Общество

Пенза, 16 октября 2023. PenzaNews. Торжественная церемония открытия нового корпуса краеведческого музея на улице Белинского в Пензе состоялась в понедельник, 16 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Участие в мероприятии принял губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Все знают и любят наш краеведческий музей. Он маленький, уютный, расположен на прекрасной тихой улице. Но настало время развиваться. Это историческое здание, связанное со многими нашими великими земляками. Когда встал вопрос о реконструкции, было однозначное решение, что здесь должен разместиться именно краеведческий музей. В центре Пензы располагается «исторический треугольник», соединяющий литературный и краеведческий музеи, картинную галерею и губернаторский дом, епархиальное управление и Спасский кафедральный собор, совсем рядом — музей одной картины и здание Законодательного, бывшего дворянского, собрания», — сказал глава региона, слова которого приводятся на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В новом корпусе размещены экспонаты из коллекции краеведческого музея, которые до настоящего время хранились в фондах. Оформлены выставки, посвященные основанию Пензы, выдающимся гражданам города, его этнографическому разнообразию и археологическому наследию.

В ходе мероприятия были подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве — с мордовским республиканским объединенным краеведческим музеем имени И.Д. Воронина и саратовским областным музеем краеведения.

Фото: Pnzreg.ru

Здание на улице Белинского, 8, в Пензе — это бывший первый корпус присутственных мест.

Оно было построено в 1786–1787 годах пензенским купцом Герасимом Шабониным по проекту нижегородского губернского архитектора Якова Ананьина, утвержденному Екатериной II.

В здании размещались наместническое (губернское) правление и казенная палата, председателем которой в 1791–1797 годах был поэт и драматург, один из организаторов пензенского театра Иван Долгоруков, а в 1865–1866 годах — известный писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин.

Здание выдержано в стилистике классицизма. Главный и дворовый фасады имеют симметричную композицию, средняя часть выражена треугольными фронтонами. Кровля — железная, козырьки — металлические кованные.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Контракт на выполнение работ по приспособлению здания для современного использования был заключен в конце 2019 года.