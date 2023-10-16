04:33:49 Вторник, 17 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе открыт новый корпус краеведческого музея

18:05 | 16.10.2023 | Общество

Печать

Пенза, 16 октября 2023. PenzaNews. Торжественная церемония открытия нового корпуса краеведческого музея на улице Белинского в Пензе состоялась в понедельник, 16 октября.

В Пензе открыт новый корпус краеведческого музея

Фото: Pnzreg.ru

Участие в мероприятии принял губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Все знают и любят наш краеведческий музей. Он маленький, уютный, расположен на прекрасной тихой улице. Но настало время развиваться. Это историческое здание, связанное со многими нашими великими земляками. Когда встал вопрос о реконструкции, было однозначное решение, что здесь должен разместиться именно краеведческий музей. В центре Пензы располагается «исторический треугольник», соединяющий литературный и краеведческий музеи, картинную галерею и губернаторский дом, епархиальное управление и Спасский кафедральный собор, совсем рядом — музей одной картины и здание Законодательного, бывшего дворянского, собрания», — сказал глава региона, слова которого приводятся на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В новом корпусе размещены экспонаты из коллекции краеведческого музея, которые до настоящего время хранились в фондах. Оформлены выставки, посвященные основанию Пензы, выдающимся гражданам города, его этнографическому разнообразию и археологическому наследию.

В ходе мероприятия были подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве — с мордовским республиканским объединенным краеведческим музеем имени И.Д. Воронина и саратовским областным музеем краеведения.

Фото: Pnzreg.ru

Здание на улице Белинского, 8, в Пензе — это бывший первый корпус присутственных мест.

Оно было построено в 1786–1787 годах пензенским купцом Герасимом Шабониным по проекту нижегородского губернского архитектора Якова Ананьина, утвержденному Екатериной II.

В здании размещались наместническое (губернское) правление и казенная палата, председателем которой в 1791–1797 годах был поэт и драматург, один из организаторов пензенского театра Иван Долгоруков, а в 1865–1866 годах — известный писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин.

Здание выдержано в стилистике классицизма. Главный и дворовый фасады имеют симметричную композицию, средняя часть выражена треугольными фронтонами. Кровля — железная, козырьки — металлические кованные.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Контракт на выполнение работ по приспособлению здания для современного использования был заключен в конце 2019 года.

Читайте также
В Вадинском районе пожилой мужчина госпитализирован после наезда автомобиля В Кузнецке опрокинулась иномарка, пострадали два человека
В Городищенском районе водитель автомобиля «Nissan Cefiro» сбил пешехода В Пензе мотоциклист госпитализирован после столкновения с бетономешалкой
В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 54 нетрезвых водителя Интерактивными справочными видеотерминалами на вокзале Пенза-I за 9 месяцев 2023 года воспользовались свыше 13,4 тыс. пассажиров
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама