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В Башмаково прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

09:39 | 20.10.2023 | Общество

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Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. Тактико-специальная антитеррористическая тренировка с привлечением представителей оперативного штаба в Пензенской области прошла на базе средней школы №2 рабочего поселка Башмаково.

В Башмаково прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, включая вопросы по организации оцепления места обнаружения самодельного взрывного устройства, эвакуации учащихся и персонала школы, усилению охраны общественного порядка, проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта, а также розыску, блокированию и задержанию условных террористов.

«В результате проведенного мероприятия сотрудниками подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Башмаковского района получен дополнительный опыт осуществления антитеррористических мероприятий, повышен уровень слаженности и межведомственного взаимодействия. Персоналом образовательной организации отработан порядок действий при обнаружении самодельного взрывного устройства», — говорится в пресс-релизе.

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