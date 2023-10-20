В Башмаково прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка Общество

Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. Тактико-специальная антитеррористическая тренировка с привлечением представителей оперативного штаба в Пензенской области прошла на базе средней школы №2 рабочего поселка Башмаково.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, включая вопросы по организации оцепления места обнаружения самодельного взрывного устройства, эвакуации учащихся и персонала школы, усилению охраны общественного порядка, проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта, а также розыску, блокированию и задержанию условных террористов.

«В результате проведенного мероприятия сотрудниками подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Башмаковского района получен дополнительный опыт осуществления антитеррористических мероприятий, повышен уровень слаженности и межведомственного взаимодействия. Персоналом образовательной организации отработан порядок действий при обнаружении самодельного взрывного устройства», — говорится в пресс-релизе.