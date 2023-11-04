В Заре завершено строительство еще одного дома для переселения граждан из аварийного жилья Общество

Пенза, 4 ноября 2023. PenzaNews. Строительство третьего из восьми многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья, которые планируется возвести в микрорайоне Заря города Пензы до конца 2024 года, завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«В настоящее время завершено строительство МКД №3 [...] на 116 квартир. Подрядчик занимается благоустройством территории», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в начале декабря жители Пензы, ожидающие переселения из аварийного фонда, смогут переехать в новые квартиры.

«Дом подключен ко всем коммуникациям — к системе отопления, водоснабжения и водоотведения, электричеству и газифицирован», — уточняется в сообщении.

В тексте напоминается, что строительство многоквартирных домов для переселенцев в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по муниципальным контрактам осуществляет АО «Пензгорстройзаказчик».