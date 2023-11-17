16:19:52 Пятница, 17 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся три дня

09:02 | 17.11.2023 | Общество

Печать

Пенза, 17 ноября 2023. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», которое продлится три дня, стартовало на территории Пензенской области в пятницу, 17 ноября.

Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся три дня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону, будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — говорится в тексте.

Читайте также
На трассе в Пензе столкнулись «Datsun on-DO» и «МАЗ», пострадали два человека «Дамате» вышла на полную самообеспеченность инкубационным яйцом индейки
В Пензе около новых туалетов на набережной заработали камеры видеонаблюдения В Пензенском районе водитель «Hyundai Santa Fe» насмерть сбил мужчину
В пензенском колледже транспортных технологий открыта проектно-исследовательская лаборатория электротехники и электроники В пензенский областной клинический центр крови поступил новый паровой стерилизатор
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама