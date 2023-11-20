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Бизнес-омбудсмен Пензенской области и управляющий реготделением СФР подписали соглашение о сотрудничестве

13:15 | 20.11.2023 | Общество

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Пенза, 20 ноября 2023. PenzaNews. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин и управляющий региональным отделением Социального фонда России Михаил Буданов подписали соглашение о сотрудничестве.

Бизнес-омбудсмен Пензенской области и управляющий реготделением СФР подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Ombudsmanbis.pnzreg.ru

Документ определяет реализацию единого согласованного подхода по устранению административных барьеров в развитии бизнеса, а также обеспечение соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в Пензенской области.

Соглашение предполагает выработку совместных решений, направленных на восстановление нарушенных прав предпринимателей, обмен информацией о нарушениях, взаимодействие по вопросам совершенствования законодательства, сообщается на сайте бизнес-омбудсмена.

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