Бизнес-омбудсмен Пензенской области и управляющий реготделением СФР подписали соглашение о сотрудничестве Общество

Пенза, 20 ноября 2023. PenzaNews. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин и управляющий региональным отделением Социального фонда России Михаил Буданов подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: Ombudsmanbis.pnzreg.ru

Документ определяет реализацию единого согласованного подхода по устранению административных барьеров в развитии бизнеса, а также обеспечение соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в Пензенской области.

Соглашение предполагает выработку совместных решений, направленных на восстановление нарушенных прав предпринимателей, обмен информацией о нарушениях, взаимодействие по вопросам совершенствования законодательства, сообщается на сайте бизнес-омбудсмена.