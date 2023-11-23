Львова-Белова, Новиков и Мельниченко посетили арт-поместье «Новые берега» Общество

Пенза, 23 ноября 2023. PenzaNews. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко приняли участие в мероприятии, посвященном завершению строительства инклюзивного арт-поместья «Новые берега».

Фото: Pnzreg.ru

Старт созданию арт-поместья под Пензой был дан 30 мая 2018 года. В настоящее время в «Новых берегах» располагается шесть жилых домов для временного проживания, работы и самореализации инвалидов, а также различные объекты инфраструктуры, полностью учитывающие требования для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На данный момент в арт-поместье проживают 56 резидентов из 24 регионов страны. Это молодые люди, в том числе супружеские пары с инвалидностью, выпускники детских домов и интернатов для детей с физическими или ментальными особенностями, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Мария Львова-Белова, Сергей Новиков и Олег Мельниченко пообщались с новичками «Новых берегов», приехавшими из Донецкой народной республики и Херсонской области, осмотрели территорию арт-поместья и обменялись мнениями с резидентами инклюзивного пространства в рамках круглого стола.

Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья рассказали, что «Новые берега» помогли им понять, что инвалидность не приговор. Резиденты реализовали свои мечты — получили образование, запустили творческие проекты, добились спортивных достижений.

Фото: Pnzreg.ru

«Я помню, когда Мария Алексеевна Львова-Белова пришла к нам за поддержкой по созданию арт-поместья, эта идея сначала показалась фантазийной, но ей поверили», — отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам.

«Хочется, чтобы в стране появлялось больше таких центров, в идеале — чтобы они открылись в каждом российском регионе. Но это вопрос не столько финансов, сколько наличия активных людей, готовых работать над реализацией таких проектов», — добавил Сергей Новиков.

Он предложил пригласить в Пензенскую область руководителей других регионов страны.

«У нас очень много губернаторов, которые стремятся все лучшие практики воссоздавать на своей территории. Думаю, если привезти их сюда, если Олег Владимирович [Мельниченко] поделится опытом работы, они этой идеей загорятся. Создание инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья — очень важный момент, нужно тиражировать пензенские технологии», — сказал Сергей Новиков.

«Согласен с тем, что нужно пригласить в «Новые берега» коллег, — показать и рассказать, как мы ведем работу с социально ориентированными НКО. Задача глав регионов — поддерживать активных людей, пойти им навстречу, направлять, не мешая им работать», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.