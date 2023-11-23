Строительство «Новых берегов» под Пензой полностью завершено Общество

Пенза, 23 ноября 2023. PenzaNews. Последний этап создания первого в России инклюзивного арт-поместья «Новые берега», где проживают и реализуют свои проекты молодые люди с инвалидностью, завершен в Пензенской области. Об этом журналистам сообщила исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Софья Львова-Белова.

Фото: Pnzreg.ru

«У нас сегодня исторический момент — комплекс арт-поместья «Новый берега» завершен полностью, на 100%. 2 тыс. 3 дня прошло с того момента, как был отслужен молебен в чистом поле на строительство «Новых берегов». Сегодня у нас уже шесть жилых домов и пять инфраструктурных объектов», — сказала она.

Как уточняет ТАСС, в последнюю очередь строительства вошли два жилых дома и административный комплекс.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, на данный момент в арт-поместье проживают 56 резидентов из 24 регионов страны. Это молодые люди, в том числе супружеские пары с инвалидностью, выпускники детских домов и интернатов для детей с физическими или ментальными особенностями, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

В четверг, 23 ноября, арт-поместье «Новые берега» посетили уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая является инициатором проекта, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Они встретились с резидентами «Новых берегов» и познакомились с особенностями работы арт-поместья.

Фото: Pnzreg.ru

«Идея создания таких центров, где люди с особенностями по здоровью могут реализовывать свои творческие проекты, не была общим местом. Нельзя сказать, что она витала в воздухе. Никто с такими предложениями особо не выходил и таких технологий не создавал. То, что здесь это удалось реализовать, — большая заслуга, прежде всего, команды. Мария Алексеевна [Львова-Белова] стояла у истоков этого проекта», — сказал Сергей Новиков.

В свою очередь Мария Львова-Белова отметила, что опыт инклюзивных проектов Пензенской области, в том числе «Новых берегов», будет представлен на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

«Новые берега» в селе Богословка Пензенской области задуманы как инклюзивное поместье площадью около 8 тыс. кв. метров, в инфраструктуре которого учтены требования для проживания людей с инвалидностью.

Старт созданию арт-поместья под Пензой был дан 30 мая 2018 года. Проект включает в себя шесть жилых домов и различные объекты инфраструктуры.

В декабре 2019 года в два первых дома заехали 30 человек с инвалидностью из Самарской, Воронежской, Пензенской областей, Вологды и Екатеринбурга.

Важным условием для проживания в арт-поместье является реализация общественно значимого проекта в сфере творчества, образования, социального предпринимательства.

Летом 2020 года на территории «Новых берегов» начали работу кулинарный цех, гончарная и швейная мастерские.

Как отмечает ТАСС, с открытием «Новых берегов» в Пензенской области создана комплексная система поддержки и личностного развития людей с инвалидностью, которая включает несколько центров. Помимо арт-поместья, в нее входят пансион сопровождаемого проживания для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности «Дом Вероники» и «Квартал Луи» — социальный центр, где инвалиды проживают коммуной и готовятся к самостоятельной жизни.