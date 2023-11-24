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Сергей Новиков посетил в Пензе филиал фонда «Защитники Отечества»

09:45 | 24.11.2023 | Общество

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Пенза, 24 ноября 2023. PenzaNews. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе визита в Пензу посетил филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», который был открыт 1 июня.

Сергей Новиков посетил в Пензе филиал фонда «Защитники Отечества»

Фото: Pnzreg.ru

Сергея Новикова сопровождал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Очень важно, что здесь работают демобилизованные участники СВО, потому что они говорят на одном языке с посетителями. Руководитель пензенского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Борисовна Клейменова — сама мама бойца, это другое понимание вопросов, с которыми к ней обращаются, другой уровень вовлеченности, уважения, эмпатии. Главное — понимать проблемы людей, с которыми они приходят, разделять горе, с которым им пришлось столкнуться», — подчеркнул Сергей Новиков.

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«Фонд оказывает психологическую и юридическую помощь, активно взаимодействует с министерством обороны», — отметил Олег Мельниченко.

«Здесь расположена ячейка МФЦ, можно получить госуслуги, оформить все необходимые льготы в режиме одного окна и не тратить время на хождение по разным инстанциям», — добавил он.

Глава региона рассказал, что чаще всего участники спецоперации обращаются в фонд за помощью в получении статуса участников боевых действий, но есть еще один вопрос, который волнует многих ветеранов СВО.

«Часто демобилизовавшиеся бойцы говорят, что хотели бы преподавать в школе такие предметы как основы безопасности жизни или начальная военная подготовка. Но далеко не у всех есть педагогическое образование, а без этого в школу не возьмут. Смотрим сейчас, сколько людей нам нужно переподготовить, и будем реализовывать соответствующую программу. Институт регионального развития Пензенской области поможет нам в переобучении желающих. После переквалификации они получат право педагогической деятельности и смогут прийти работать в школу. Их работа в рамках патриотического воспитания, проведения уроков мужества будет очень востребована», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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