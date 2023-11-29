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Олег Мельниченко примет участие в Дне Пензенской области на выставке-форуме «Россия»

17:24 | 29.11.2023 | Общество

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Пенза, 29 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко примет участие в Дне Пензенской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве в предстоящий четверг, 30 ноября.

Олег Мельниченко примет участие в Дне Пензенской области на выставке-форуме «Россия»

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, в 11.00 глава региона торжественно откроет День Пензенской области, в рамках которого также будет проходить IХ всероссийский форум «Инномед-2023».

На церемонию открытия приглашен полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, руководители федеральных министерств и ведомств, сенаторы, депутаты Госдумы, представители Белоруссии, члены пензенского землячества и другие почетные гости.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий ПФО, уже осмотрел экспозицию Пензенской области.

В программе мероприятий — экскурсии по стенду региона, образовательный марафон «Пензенский край в истории и культуре России», деловые встречи предпринимателей, заседание комитета по медицинским технологиям научно-образовательного центра «Инженерия будущего», презентации проектов АНО «Квартал Луи», межрегиональный турнир по фиджитал-спорту между командами Пензенской, Самарской областей и Мордовии.

Кроме того, предусмотрены концертная программа и спектакль «Телефонный разговор», который представят актеры пензенского драмтеатра.

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