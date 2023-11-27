Шарафутдинова и Фролкина представят Пензенскую область на соревнованиях по фиджитал-спорту на выставке-форуме «Россия» Спорт

Пенза, 27 ноября 2023. PenzaNews. Директор пензенской спортшколы водных видов спорта, участница Олимпиад 2000, 2004 и 2008 годов Наталья Шарафутдинова и серебряный призер Игр 2020 года Ольга Фролкина представят Пензенскую область на товарищеских соревнованиях по фиджитал-спорту «Дружба регионов», которые пройдут в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве в предстоящий четверг, 30 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного министерства физкультуры и спорта.

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Участники соревнований проверят свои силы в дисциплине «Arena Warpoint». Спортсмены на виртуальной арене проведут матчи по круговой системе», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в состязаниях примут участие представители министерств спорта Пензенской области, Мордовии и Самарской области, в составе каждой команды выступят по два игрока.

Как отметила Наталья Шарафутдинова, раньше она думала, что, надевая очки виртуальной реальности, спортсмены попадают в темное пространство, но это не так.

«В процессе подготовки к турниру я убедилась, что это очень захватывающий процесс, там все ярко, качественная графика, действительно, отдельная реальность — виртуальная», — сказала она.

«Мне самой очень хотелось поехать на выставку-форум «Россия», и, когда поступило предложение представить наш регион в товарищеских соревнованиях, я с удовольствием согласилась», — цитирует Наталью Шарафутдинову пресс-служба Минспорта Пензенской области.