«Новые берега» будут представлены на выставке-форуме «Россия» в рамках Дня Пензенской области Общество

Пенза, 23 ноября 2023. PenzaNews. Проект первого в России инклюзивного арт-поместья «Новые берега» под Пензой, где проживают молодые люди с различными формами инвалидности, будет представлен на международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дня Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«30 ноября будет проходить День Пензенской области, мы обязательно расскажем там об арт-поместье для людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказал он журналистами в ходе посещения «Новых берегов» в четверг, 23 ноября.

«Этот проект позволяет ребятам вести полноценную жизнь в социуме. Проект направлен на социальную реабилитацию, об этом надо говорить», — подчеркнул он.

Губернатор сообщил также, что в 2024 году будет продолжено действие региональной программы по обеспечению жильем инвалидов из числа детей-сирот.

«Мы выделяем ребятам квартиры за счет региона, и будем продолжать это делать», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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Львова-Белова, Новиков и Мельниченко посетили арт-поместье «Новые берега»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 23 ноября арт-поместье «Новые берега» под Пензой посетили уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая является инициатором проекта, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и губернатор Олег Мельниченко.

Они приняли участие в мероприятии, посвященном завершению строительства «Новых берегов».

Старт созданию арт-поместья под Пензой был дан 30 мая 2018 года. В настоящее время в «Новых берегах» располагаются шесть жилых домов и различные объекты инфраструктуры, полностью учитывающие требования для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На данный момент в арт-поместье проживают 56 резидентов из 24 регионов страны. Это молодые люди, в том числе супружеские пары с инвалидностью, выпускники детских домов и интернатов для детей с физическими или ментальными особенностями, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.