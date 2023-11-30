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Мельниченко считает, что после Дня Пензенской области вырастет число желающих посетить регион

16:54 | 30.11.2023 | Общество

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Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко выразил уверенность, что после Дня Пензенской области на международной выставке-форуме «Россия» вырастет количество желающих посетить регион.

Мельниченко считает, что после Дня Пензенской области вырастет число желающих посетить регион

Фото: Pnzreg.ru

«Одна из основных задач выставки и состоит в том, чтобы москвичам, гостям столицы, представителям регионов страны продемонстрировать потенциал Пензенской области», — сказал он в ходе встречи с журналистами в четверг, 30 ноября.

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«Здесь проходит и форум «Инномед», который собрал представителей не только России, но и стран СНГ и дальнего зарубежья. Это очень важно, поскольку биомедицина является одним из стратегических кластеров, который мы развиваем», — добавил глава региона.

Главным капиталом Пензенской области Олег Мельниченко назвал ее жителей.

«Развитие региона опирается на способность наших людей выдвигать идеи, двигающие вперед экономику, социальную и культурную сферы. В развитии Пензенской области мы опираемся на представителей землячества, которые нам помогают в решении целого ряда задач, по первой просьбе включаются во все важнейшие для региона процессы. Главный ресурс Пензенской области — это ее люди», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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