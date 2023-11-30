Мельниченко считает, что после Дня Пензенской области вырастет число желающих посетить регион Общество

Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко выразил уверенность, что после Дня Пензенской области на международной выставке-форуме «Россия» вырастет количество желающих посетить регион.

Фото: Pnzreg.ru

«Одна из основных задач выставки и состоит в том, чтобы москвичам, гостям столицы, представителям регионов страны продемонстрировать потенциал Пензенской области», — сказал он в ходе встречи с журналистами в четверг, 30 ноября.

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«Здесь проходит и форум «Инномед», который собрал представителей не только России, но и стран СНГ и дальнего зарубежья. Это очень важно, поскольку биомедицина является одним из стратегических кластеров, который мы развиваем», — добавил глава региона.

Главным капиталом Пензенской области Олег Мельниченко назвал ее жителей.

«Развитие региона опирается на способность наших людей выдвигать идеи, двигающие вперед экономику, социальную и культурную сферы. В развитии Пензенской области мы опираемся на представителей землячества, которые нам помогают в решении целого ряда задач, по первой просьбе включаются во все важнейшие для региона процессы. Главный ресурс Пензенской области — это ее люди», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.