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В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автоперевозчик»

13:48 | 06.12.2023 | Общество

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Пенза, 6 декабря 2023. PenzaNews. Сотрудники ГИБДД подвели итоги профилактического мероприятия «Автоперевозчик», которое прошло в Пензенской области в минувший вторник, 5 декабря.

В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автоперевозчик». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками Госавтоинспекции осуществлялась проверка качества выполнения автоперевозчиками требований нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок, а также контроль за соблюдением правил дорожного движения. [...] В ходе проведения мероприятия выявлено 190 нарушений ПДД со стороны водителей, осуществляющих автоперевозки, должностных и юридических лиц, ответственных за выпуск на линию маршрутных транспортных средств», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В нем добавляется, что в Бессоновском районе к административной ответственности привлечены два водителя, которые эксплуатировали автобусы с заведомо неисправной тормозной системой.

«Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку», — сказано в тексте.

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