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В Пензенском районе выявлен факт загрязнения карьера коммунальными отходами и строительным мусором

16:51 | 06.12.2023 | Общество

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Пенза, 6 декабря 2023. PenzaNews. Специалисты министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области совместно с сотрудниками центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий региона в рамках мероприятий по оценке состояния окружающей среды выявили факт загрязнения карьера в Пензенском районе коммунальными отходами и строительным мусором.

В Пензенском районе выявлен факт загрязнения карьера коммунальными отходами и строительным мусором

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«В ходе выезда на месторождении «Калининское», расположенном в 5 км севернее села Ленино Пензенского района, предоставленном для добычи песка, установлен факт загрязнения и засорения окружающей среды твердыми коммунальными отходами (ТКО) и строительным мусором», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза региона в среду, 6 декабря.

В нем отмечается, что недропользователю выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

«Также в целях принятия мер данная информация направлена в органы полиции», — сказано в тексте.

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