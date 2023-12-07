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Олег Мельниченко ответил на вопросы пензенцев о развитии общественного транспорта

19:44 | 07.12.2023 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко рассказал о развитии общественного транспорта в Пензенской агломерации в ходе прямой линии, которая состоялась в четверг, 7 декабря.

Олег Мельниченко ответил на вопросы пензенцев о развитии общественного транспорта

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона обозначил главную цель проводящейся модернизации — сделать маршруты удобными и понятными, а также разгрузить дорожные потоки.

«Мы увеличиваем на маршрутах число машин большой вместимости — будет 201 автобус вместо 184, троллейбусов будет 94 новых. Количество маршрутов, на которых работают автобусы среднего класса, планируется увеличить в два раза — с 10 до 21 маршрута, а также увеличить количество подвижного состава», — сказал Олег Мельниченко.

Он также анонсировал сокращение части маршрутов.

«В первую очередь речь идет о маршрутных такси. Они останутся, но ставка будет на маршруты автобусов. В основе своей маршруты для автобусов малой вместимости будут функционировать в качестве подвозящих из малонаселенных районов города к основным магистралям, где будут работать троллейбусы и автобусы», — добавил губернатор.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, троллейбусных маршрутов предусмотрено четыре муниципальных и один межмуниципальный — от «Арбековской заставы» до «Города Спутника». Троллейбусные маршруты перераспределены во все крупные микрорайоны — Арбеково, Терновку, на Окружную, в «Спутник», Согласие, Заводской район.

Интервал движения на них предусмотрен в «часы пик» 6–10 минут, в остальное время — 7–15 минут. Режим работы — до 23.00 в соответствии с пожеланиями пензенцев.

Количество маршрутов автобусов большого класса планируется довести до пяти маршрутов. Часть маршрутов перейдет с автобусов малого класса на средний.

По поручению президента России Владимира Путина Пензенская область получила 500 млн. рублей на покупку автобусов. На них будет приобретено 10 автобусов большого класса, 43 — среднего класса, 26 — малого класса. Автобусы будут работать на межмуниципальных маршрутах. Поставка планируется в I квартале 2024 года.

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