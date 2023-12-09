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Поддержка со стороны правительства РФ обязывает к серьезной работе в рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости — Мельниченко

09:57 | 09.12.2023 | Общество

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Пенза, 9 декабря 2023. PenzaNews. Поддержка Пензенской области со стороны правительства России обязывает к серьезной работе в рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

Поддержка со стороны правительства РФ обязывает к серьезной работе в рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости — Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Для Пензенской области это имеет большое значение. С одной стороны, мы получаем федеральную поддержку, с другой стороны, задействуем собственные ресурсы для решения поставленных задач. Мы прошли очень важный этап — этап первоначального анализа. Решили, каким путем мы пойдем, на что будем делать основной упор», — сказал глава региона в ходе пресс-подхода по итогам состоявшегося в минувшую пятницу, 8 декабря, совещания в облправительстве с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Он поблагодарил Татьяну Голикову за то, что вместе с ней Пензенскую область посетили представители практически всех федеральных ведомств.

«Это нам позволило оперативно оценить ситуацию по блокам здравоохранения, социальной защиты, строительства, благоустройства, дорожного хозяйства, понять, что мы должны сделать в Пензенской области для того, чтобы успешно реализовать проект, в который мы входим», — пояснил губернатор.

«Мы получаем большую поддержку со стороны правительства Российской Федерации, и это обязывает к очень серьезной работе. Мы вошли в проект 2024 года, посмотрим по его итогам первые результаты и будем работать дальше еще как минимум трехлетний период в соответствии с планированием и бюджетными циклами», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.

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