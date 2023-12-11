В Пензе на монумент «Глобус» устанавливают надпись «СССР» Общество

Пенза, 11 декабря 2023. PenzaNews. Специалисты подрядной организации устанавливают надпись «СССР» на монумент «Глобус» в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

«Скоро вернем Пензе любимый «Глобус» в обновленном виде. Сегодня рабочие подрядной организации устанавливают на монумент изготовленные из композитного материала буквы «СССР». У них немалая высота — один метр», — написал глава Пензы Александр Басенко в своем Telegram-канале в понедельник, 11 декабря.

Он напомнил, что ранее на «Глобусе» разместили надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», высота которой составляет полтора метра, и очертания материков.

«Все элементы конструкции имеют контурную подсветку. Таким образом, они будут хорошо видны и ночью, придавая архитектурному объекту яркий внешний вид», — отметил Александр Басенко.

По его словам, территория, прилегающая к «Глобусу», будет приведена в порядок в теплое время года.

Монумент «Глобус» в Пензе олицетворяет земной шар и символизирует международную дружбу.

Был установлен на площади, которую образует пересечение трех улиц — Суворова, Бекешской и 8 Марта, в декабре 1972 года в дни торжеств, посвященных 50-летию образования СССР.

Высота всего монумента составляет 13 метров, диаметр шара — 8 метров.