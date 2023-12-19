14:54:31 Вторник, 19 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура проводит проверку по факту прекращения подачи тепла в 24 многоквартирных дома и три образовательных учреждения в Пензе

11:04 | 19.12.2023 | Общество

Печать

Пенза, 19 декабря 2023. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту приостановления подачи тепла в 24 многоквартирных дома, два детских сада и одну школу, расположенных на улицах Минской, Одесской, Ульяновской и проспекте Победы в Пензе.

Прокуратура проводит проверку по факту прекращения подачи тепла в 24 многоквартирных дома и три образовательных учреждения в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Будут установлены причины прекращения подачи коммунальной услуги, дана оценка соблюдению ресурсоснабжающей организацией требований действующего законодательства при ее предоставлении, проверено соблюдение температурного режима в детских садах и школе», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Читайте также
В Пензенской области назначены мировые судьи нескольких судебных участков В Заречном трое молодых людей осуждены за угон автомобиля
Жительница Пензы лишилась денег при продаже детских электронных качелей В Пензе в рамках проекта «Отдыхай с «Ростелекомом» прошли «Веселые старты»
Житель Пензенской области угрожал родственнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Башмаковского района стал жертвой мошенничества при покупке мотоблока
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама