Прокуратура проводит проверку по факту прекращения подачи тепла в 24 многоквартирных дома и три образовательных учреждения в Пензе Общество

Пенза, 19 декабря 2023. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту приостановления подачи тепла в 24 многоквартирных дома, два детских сада и одну школу, расположенных на улицах Минской, Одесской, Ульяновской и проспекте Победы в Пензе.

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«Будут установлены причины прекращения подачи коммунальной услуги, дана оценка соблюдению ресурсоснабжающей организацией требований действующего законодательства при ее предоставлении, проверено соблюдение температурного режима в детских садах и школе», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.