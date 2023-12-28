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В Пензе открыта выставка «Президентский (Кремлевский) полк. Верность. Честь. Долг»

09:58 | 28.12.2023 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2023. PenzaNews. Выставка «Президентский (Кремлевский) полк. Верность. Честь. Долг» начала работу в музее И.Н. Ульянова в Пензе.

В Пензе открыта выставка «Президентский (Кремлевский) полк. Верность. Честь. Долг»

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В торжественном открытии, которое состоялось 27 декабря, приняли участие представители органов власти, ветераны Кремлевского полка, а также сотрудники структурного подразделения Федеральной службы охраны России.

Почетным гостем мероприятия стал генерал-полковник, сенатор от Пензенской области Николай Кондратюк, поддержавший идею демонстрации коллекции, которая принадлежит уроженцу Пензы Александру Коннову, служившему в Кремлевском полку в 1980-х годах. Он собирает ее уже на протяжении 40 лет.

«Я рад, что на пензенской земле рождается такой народный выставочный проект. В будущем он будет развиваться, и федеральные службы нам помогут в пополнении выставки новыми предметами, реликвиями, которые будут усиливать интерес к этому проекту», — отметил Николай Кондратюк.

В свою очередь первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов от имени губернатора Олега Мельниченко поблагодарил Александра Коннова и Николая Кондратюка.

«Это ярчайшие примеры инициативы отдельных людей, которые увлечены своим делом. На этой выставке я вижу целый пласт красивой истории Президентского полка, которая может способствовать целому научному, просветительскому, популярному направлению в Пензенской области», — сказал он.

Особое внимание гостей привлекла церемониальная форма военнослужащих Кремлевского полка, которая используется на инаугурации президента России, а также полковой нагрудный знак, символизирующий честь и преданность службе.

В завершение мероприятия сотрудники краеведческого музея провели экскурсию. После нее был представлен фильм, подготовленный ветеранами Кремлевского полка.

Выставка будет работать до конца июня 2024 года, сообщается на сайте Минкультуры региона.

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