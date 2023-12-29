В Пензенской области сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим работы Общество

Пенза, 29 декабря 2023. PenzaNews. Сотрудники ГИБДД в Пензенской области перешли на усиленный режим работы в связи с предстоящими новогодними праздниками.

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«В период предстоящих новогодних праздников сотрудниками Госавтоинспекции будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения. Особое внимание инспекторов будет направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пешеходов. Кроме того, будут приняты все необходимые меры по пресечению нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В нем добавляется, что с 1 января по 8 января в Пензенской области будут проводиться массовые проверки водителей на состояние опьянения.

«Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не быть равнодушными и проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — сказано в тексте.