Праздничная программа на Новый год в «Спутнике» начнется за полчаса до полуночи Общество

Пенза, 29 декабря 2023. PenzaNews. Начало праздничной программы на фонтанной площади микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области по случаю встречи Нового года запланировано на 23.30.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте «Спутника», за несколько минут до полуночи на большом экране будет транслироваться новогоднее обращение президента России Владимира Путина.

Сразу после боя курантов начнется развлекательная программа с участием Деда Мороза, а затем дискотека.

В полдень 1 января около зимней горки для детей будет организована дневная новогодняя программа с играми, конкурсами и аниматорами.

В 18.00 на ледовом катке под открытым небом начнется вечерняя программа.

Ожидается, что дневные и вечерние мероприятия в «Спутнике» будут проходить ежедневно в одно и то же время на протяжении всех новогодних каникул.