20:12:36 Пятница, 29 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Воспитанники спасского детского дома посетили Пензу с экскурсией

18:29 | 29.12.2023 | Общество

Печать

Пенза, 29 декабря 2023. PenzaNews. Группа воспитанников спасского детского дома в преддверии Нового года посетила Пензу с экскурсией, которая была организована по поручению губернатора Олега Мельниченко.

Воспитанники спасского детского дома посетили Пензу с экскурсией

Фото: Pnzreg.ru

«Выполнил еще одно обещание, которое дал во время прямой линии. Для ребят из спасского детского дома, которые захотели посетить пензенский планетарий, организовали познавательную экскурсию. Детям также показали сегодня кафедральный собор и новый корпус краеведческого музея, они осмотрели здание правительства Пензенской области. Передали привет по видеоконференцсвязи своим товарищам в Спасске, получили подарки от Деда Мороза. Поделились со мной впечатлениями от сегодняшнего дня, заодно рассказав об учебе, спортивных и творческих занятиях», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 29 декабря.

«Пусть пробуют разные виды деятельности, выбирая себе дело по душе. Мы их всегда поддержим и поможем подготовиться ко взрослой жизни», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Читайте также
Реальный срок грозит молодому пензенцу, который оплатил покупки чужой картой Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке токарного станка и мотоцикла
В Пензенской области 29–30 декабря пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса» Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда
В Наровчатском районе выявлены факты предоставления двумя руководителями образовательных учреждений недостоверных сведений о доходах В Тамалинском районе молодой человек погиб при опрокидывании квадроцикла
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама