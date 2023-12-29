Воспитанники спасского детского дома посетили Пензу с экскурсией Общество

Пенза, 29 декабря 2023. PenzaNews. Группа воспитанников спасского детского дома в преддверии Нового года посетила Пензу с экскурсией, которая была организована по поручению губернатора Олега Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Выполнил еще одно обещание, которое дал во время прямой линии. Для ребят из спасского детского дома, которые захотели посетить пензенский планетарий, организовали познавательную экскурсию. Детям также показали сегодня кафедральный собор и новый корпус краеведческого музея, они осмотрели здание правительства Пензенской области. Передали привет по видеоконференцсвязи своим товарищам в Спасске, получили подарки от Деда Мороза. Поделились со мной впечатлениями от сегодняшнего дня, заодно рассказав об учебе, спортивных и творческих занятиях», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 29 декабря.

«Пусть пробуют разные виды деятельности, выбирая себе дело по душе. Мы их всегда поддержим и поможем подготовиться ко взрослой жизни», — подчеркнул Олег Мельниченко.