Олег Мельниченко вручил Аркадию Басалаеву медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени Общество

Пенза, 29 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени Аркадию Басалаеву, который при выполнении боевой задачи в районе города Шебекино Белгородской области получил серьезные ранения.

Фото: T.me/omelnichenko

«Пообщался сегодня с потрясающим человеком — защитником Отечества Аркадием Басалаевым. Парню всего 21 год, но он может служить для многих взрослых мужчин примером стойкости, мужества и беззаветной любви к Родине. Аркадий получил серьезные ранения близ города Шебекино в Белгородской области, защищая наши границы от нападения укронацистов. Пензенец проявил настоящий героизм при выполнении боевой задачи. Вот уже почти год он носит аппарат Илизарова, впереди — новые месяцы реабилитации, но он не сдается. Он настоящий боец», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 29 декабря.

Он отметил, что молодой человек строит планы на дальнейшую жизнь, собирается продолжить образование — поступил в институт железнодорожного транспорта, техникум он уже окончил.

«Выразил огромную благодарность его родителям за воспитание достойного сына. Вручил Аркадию Басалаеву медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени. Мы обязательно поможем ему восстановиться и исполнить задуманное. Пусть все получится», — добавил Олег Мельниченко.