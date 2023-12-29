Мельниченко подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Пензенской области с 30 декабря по 19 января Общество

Пенза, 29 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в регионе на период с 30 декабря по 19 января.

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«Ввести с 30 декабря 2023 года по 19 января 2024 года режим повышенной готовности для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ПTП РСЧС), определив территорией, на которой введен режим повышенной готовности, административные границы Пензенской области. Основанием введения режима повышенной готовности считать необходимость реализации дополнительного комплекса мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних и рождественских праздников, а также в период проведения крещенских купаний», — говорится в документе.

В нем указано, что координация действий органов федеральной, региональной власти и местного самоуправления, а также организаций возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Главам городских округов и муниципальных районов Пензенской области поручено, в частности, привести в готовность имеющиеся в распоряжении силы и средства к реагированию в случае возникновения аварий на подведомственных объектах, объектах топливно-энергетического комплекса, социальной, жилищной, образовательной сферы, сферы культуры и здравоохранения; организовать в период новогодних и рождественских праздников круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц; обеспечить готовность сил и средств подразделений муниципальной пожарной охраны, добровольцев и волонтеров к действиям по предназначению.