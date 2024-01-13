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Олег Мельниченко поздравил работников СМИ с Днем российской печати

09:24 | 13.01.2024 | Общество

Печать

Пенза, 13 января 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов средств массовой информации с Днем российской печати.

Олег Мельниченко поздравил работников СМИ с Днем российской печати. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают редакторы, журналисты, работники и ветераны средств массовой информации, полиграфисты — все, кто своим добросовестным трудом вносит весомый вклад в укрепление единого информационного пространства Пензенской области. Благодаря вашей плодотворной деятельности жители Сурского края получают достоверную и оперативную информацию о важнейших событиях политической и общественной жизни, о ходе реализации национальных проектов, развитии социально-экономического потенциала региона, о славных земляках, добившихся успехов в различных сферах», — отметил Олег Мельниченко.

«Убежден, что и в дальнейшем вы будете неуклонно следовать в своей работе принципу объективности, дорожить доверием благодарных читателей», — добавил он.

Глава региона пожелал работникам СМИ крепкого здоровья, счастья, новых творческих успехов и удачи во всех делах и начинаниях.

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